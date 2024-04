Dybala, glissa sul futuro: 'Vediamo i programmi della Roma'. Come funzionano le due clausole rescissorie

un' ora fa



Paulo Dybala ha parlato del suo futuro nella conferenza stampa di presentazione della super sfida di Europa League, l'EuroDerby che la Roma giocherà contro il Milan. L'attaccante argentino ha però rimandanto nel campo della società giallorossa ogni discorso legato al suo contratto, che ufficialmente scadrà il 30 giugno 2025, ma che al cui interno contiene anche due clausole rescissorie attivabili nel corso dell'estate.



COME FUNZIONANO - Paulo Dybala per sposare il progetto giallorosso ha ottenuto che all'interno dell'intesa venissero inserite due vie d'uscita attivabili ogni estate durante l'arco contrattuale. Le clausole rescissorie saranno quindi ufficialmente valide dal 1 luglio al 31 luglio e varrano una per l'Italia e una per l'estero. Quella che più preoccupa la società giallorossa è quella per l'estero perché è di "soli" 12 milioni di euro ed è attivabile da parte del giocatore come da prassi. Quella valida per l'Italia, invece, ha bisogno dell'ok anche della società giallorossa e spinge la cifra a quota 21 milioni di euro.