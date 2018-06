Come si legge sulle pagine de Il Tempo, il rinnovo di Alessandro Florenzi con la Roma è ancora in alto mare. Le parti si sono incontrate più volte, ma la fumata bianca non è arrivata. Più passa il tempo più cresce l'ipotesi addio. La società non vuole iniziare il campionato con il giocatore in scadenza, con Florenzi seguito con molta attenzione dal Chelsea e dalla Juve. Il corteggiamento dei Blues può essere usato al tavolo delle trattative per consolidare la posizione di Florenzi: l'esterno vuole uno stipendio di circa 4 milioni a stagione.