"Troppo poco", Questa sarebbe stata la risposta del Santos alla Roma dopo l'offerta presentata oggi da Tiago Pinto. Va a vuoto il primo tentativo della Roma per Marcos Leonardo. Secondo 'Globo Esporte', la Roma ha presentato un'offerta da circa 8 milioni di euro, da arricchire eventualmente con dei bonus fino ad arrivare a 10. La dirigenza del Santos - dopo l'ok già arrivato dal giocatore - ha rifiutato questa proposta, chiedendo almeno 14 milioni.



Inoltre il club paulista non avrebbe neanche gradirebbe i termini di pagamento contenuti nell'offerta giallorossa: la prima rata degli 8 milioni a dicembre 2023, il resto entro la fine del 2024. E' finita? No, anzi. In previsione della cessione di un attaccante - Marcos Leonardo o Deivid Washington, che piace al Monaco - il Santos ha già preso Julio Furch dai messicani dell'Atlas. Questo permette alla Roma di avere più tempo, a patto che l'offerta cambi.