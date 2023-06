La Roma ha il sì di Gianluca Scamacca, ma manca ancora quello del West Ham che per il momento non intende lasciarlo partire in prestito. I giallorossi allora valutano le alternative: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i nomi sono quelli di Wilfried Zaha (svincolatosi dal Crystal Palace), Alvaro Morata (Atletico Madrid) e Noah Okafor (Salisburgo).