Idee chiare in casa Roma. I soldi che potrebbero arrivare da Madrid per Alisson (circa 70-75 milioni) potrebbero essere investiti per due colpi in entrata. Il primo riguarda ovviamente il ruolo del portiere con Areola del Psg in prima fila. Il resto (circa 50 milioni) saranno utilizzati per dare l'assalto alla Fiorentina per Chiesa che formerebbe con Kluivert un duo di figli d'arte niente male.



PALLINO DI MONCHI - Non è la prima volta che il ds bussa alla porta della Fiorentina per avere Federico Chiesa. Qualche settimana fa la Roma ha provato a strappare il talento viola con un'offerta da 40 milioni che includeva il cartellino di El Shaarawy. Ora Monchi ci riprova cercando di superare la folta concorrenza di Inter, Liverpool e Manchester United.