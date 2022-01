Il Tottenham è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la mediana. Dopo la bocciatura di Ndombele da parte di Antonio Conte, gli Spurs hanno messo gli occhi su Sensi e Darboe. Il club londinese sta seriamente monitorando le prestazioni del ragazzo classe 2001 della Roma, al momento in patria per disputare la Coppa d'Africa con il Gambia.