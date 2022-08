Nicolò Zaniolo rimane al centro delle voci di mercato. Il giocatore della Roma piace molto al Tottenham e ad Antonio Conte. Secondo Repubblica, gli Spurs ha presentato un'offerta da 55 milioni di euro tra parte cash e contropartite. La Roma per ora resiste anche per la volontà di Mourinho, che vuole tenere il 23enne in tutti i modi ma presto potrebbe esserci un nuovo rilancio degli inglesi.