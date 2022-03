Il Valencia ha deciso: Goncalo Guedes può partire. L'attaccante che in questa stagione con l’arrivo di Bordalas ha conosciuto una nuova primavera dopo qualche passo stentato in Liga. Per la prima volta è andato in doppia cifra e per il club spagnolo è arrivato il momento di monetizzare, e raccogliere una piccola plusvalenza visto che è stato acquistato dal Paris Saint Germain per 40 milioni di euro nel 2017. Ora il Valencia spera di rifarci la stessa cifra, e gli estimatori non mancano. Sul 25enne portoghese c’è anche la Roma che lo segue da diversi mesi e può contare sul sostengo del suo agente Mendes. L’attaccante, avvistato nella capitale durante le vacanze natalizie, ha detto di amare molto l’Italia.