Il futuro di Justin Kluivert potrebbe essere ancora la Spagna. L’olandese è approdato in prestito al Valencia nelle ultimissime ore del mercato estivo, dopo il naufragio della trattativa con il Fulham a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Il Tempo, gli spagnoli vorrebbero riscattare l’ex Ajax viste soprattutto le ultime prestazioni e visto il buon rapporto con Gattuso, ma non c’è l’accordo sulla cifra con la Roma. I giallorossi chiedono sempre 10 milioni di euro, prezzo ritenuto eccessivo dal Valencia almeno per gennaio. In estate si tenterà di chiudere l’affare magari con un leggero sconto vista la scadenza al 2024 del contratto di Kluivert.