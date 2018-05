Dando per scontata la partenza di Skorupski, desideroso di lasciarsi alle spalle l’esperienza da gregario in giallorosso, Monchi si sta già muovendo sul mercato per trovare il nuovo vice Alisson. Il nome nuovo arriva direttamente dal sito Kiker.de che rivela l’interessamento della Roma per il portiere del Friburgo Alexander Schwolow sul quale ci sarebbero anche gli occhi di mezza Europa. Il giocatore vorrebbe fare esperienze nuove e cimentarsi in Champions League.