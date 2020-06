La Roma continua a muoversi sul fronte del mercato per farsi trovare pronta in vista ella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Teleradiostereo al direttore sportivo Gianluca Petrachi sarebbe stato proposto l'attaccante classe 1999 Darwin Núñez dell’Almeria. Il giovane fino a questo momento in 20 presenze è riuscito a mettere a segno 12 centri stagionali e potrebbe candidarsi, in questo modo, come il possibile vice di Dzeko per la prossima stagione.