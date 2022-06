Archiviato il colpo Matic che domani firmerà il contratto con la Roma, i giallorossi devono anche pensare al mercato in uscita. Sono tanti i giocatori con le valigie in mano tra cui Carles Perez. ha riconosciuto il suo lavoro ma l'ex Barcellona ha voglia di giocare e di mettersi in mostra. Il Villarreal è interessato al giocatore. La cessione dell'esterno potrebbe sbloccare la trattativa per Solbakken che interessa alla Roma.