Il verde brillante della gioventù tra il giallo e il rosso. E’ una Roma che si conferma al top in Italia per quanto riguarda il settore giovanile e a dimostrarlo sono i dati elaborati dal Cies, che classificano i giallorossi – a pari merito con l’Inter – come terza squadra che ha fornito più talenti, ben 15, alle società delle cinque leghe europee più importanti. A comandare sono Atalanta (20) e il Milan (18), mentre più indietro figurano Fiorentina (13) e Juventus (12).