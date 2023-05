Non solo calciatori, il mercato in queste ultime settimane sta colpendo anche i direttori sportivi o general manager dei club di Serie A. Come riportato da Relevo, Tiago Pinto potrebbe lasciare la Roma in estate con i corteggiamenti che arrivano soprattutto dall'Inghilterra. Sulle sue tracce infatti ci sarebbero almeno due club tra i quali il West Ham (15esimo in Premier League). Il portoghese ex Benfica è stato ufficializzato dal club giallorosso nel novembre del 2020 ma è diventato operativo dal gennaio successivo.