A volte ritornano. Forse. La Roma ha individuato in Gianluca Scamacca il possibile rinforzo per l'attacco del prossimo anno. Classe '99, un passato nelle giovanili giallorosse prima di provare l'avventura all'estero al Psv, dove è stato allenato da van Nistelrooy. Oggi l'attaccante è al West Ham ma Pinto sta pensando seriamente di riportarlo nella capitale: nel blitz a Londra c'è stato anche un incontro con i dirigenti inglesi che al momento però hanno respinto la prima richiesta della Roma.



LE CONDIZIONI - I giallorossi hanno fatto una proposta per avere Scamacca in prestito con diritto di riscatto ma gli Hammers non hanno dato apertura; il West Ham vorrebbe l'inserimento dell'obbligo. E considerando che hanno investito 36 milioni di euro più bonus fino a un massimo di 42 milioni la cifra del riscatto non sarebbe neanche economica. Al momento quindi la trattativa per il ritorno di Scamacca alla Roma è in stand by, i giallorossi hanno tentato un primo approccio respinto dal West Ham, le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane per capire se ci sono margini.



IN USCITA - Il viaggio di Pinto a Londra è servito anche per lavorare sul mercato in uscita: con il Bournemouth si sta discutendo della doppia cessione di Kluivert e Viña per la quale si continua a trattare; Ibañez piace all'Atletico Madrid ma Pinto ne ha parlato anche con qualche club inglese: c'è l'interesse del Tottenham, la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.