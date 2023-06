Dopo i colpi Aouar e N'Dicka, la Roma potrebbe mettere le mani su un altro acquisto a parametro zero. Come riportato da Il Messaggero, a Tiago Pinto è stato proposto il profilo di Ellyes Skhiri, centrocampista classe '95 in scadenza di contratto con il Colonia. Il franco tunisino è reduce da un'ottima stagione con a referto 8 gol in 40 presenze saltando appena due gare di Bundesliga (una per una frattura allo zigomo, l'altra per squalifica).