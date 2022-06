Il terzino destro turco del Lille, Celik è a un passo dalla Roma. Che, dopo Matic a parametro zero dal Manchester United, vuole prendere un altro centrocampista dal mercato inglese. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Mourinho vuole il 24enne brasiliano Douglas Luiz, in scadenza di contratto tra un anno con l'Aston Villa, che ha preso Boubacar Kamara dal Marsiglia.



Tra le piste alternative ci sono quelle che portano allo spagnolo Saul Niguez (di rientro all'Atletico Madrid dopo il prestito al Chelsea) e all'austriaco Marcel Sabitzer del Bayern Monaco, senza dimenticare il sempre più probabile ritorno di Frattesi dal Sassuolo.