Roma, in arrivo il rinnovo e il raddoppio di stipendio per Svilar

32 minuti fa



Svilar è stato il portiere più impegnato nella competizioni in questo 2024 con 54 salvataggi. Alle sue spalle ci sono Lunev (44), Pau Lopez (40), Vindahl (36) e Kovar (34). Un problema in meno per la Roma che confermerà il serbo. Ma le immagini delle parate di Svilar hanno fatto il giro d'Europa e attirato l'attenzione di molti club, soprattutto di Premier League. Uno dei primi dossier che dovrà aprire il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi sarà proprio quello del portiere nato in Belgio ma di passaporto calcistico serbo, figlio d'arte visto che papà Ratko è stato titolare dell'allora Jugoslavia. La base della trattativa dovrebbe essere un prolungamento fino al 2028 e il raddoppio dello stipendio (oggi di un milione), con anche bonus a rendimento.