Mourinho è vicino ad avere un altro terzino destro. A sorpresa Tiago Pinto sta per chiudere l'accordo col Leeds non solo per il rinnovo del prestito di Llorente ma pure per quello di Rasmus Kristensen. Il terzino destro danese ha già dato l'ok per il trasferimento in giallorosso e di certo non resterà al Leeds in Championship. I due club stanno trattando i dettagli dell'operazione. Già la scorsa stagione la Roma aveva avviato i contatti con il Salisburgo (squadra in cui Kristensen militava) per portare il difensore danese alla corte di Josè Mourinho.



IL PREZZO - La richiesta del club austriaco, tuttavia, era di 15 milioni di euro, ritenuti troppo alti dai giallorossi che avevano virato su Celik. Ora c'è la possibilità di prendere il danese in prestito in diritto di riscatto. Un acquisto promosso dal tecnico che a questo punto potrebbe dare il via libera per la cessione di Karsdorp valutato 10 milioni dalla Roma.