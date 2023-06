Con la retrocessione in Serie B dello Spezia, M'Bala Nzola può salutare il club ligure. Sono diversi i club interessati alla punta angolana che viene valutata circa 15 milioni. La Fiorentina e la Salernitana sono le due squadre che hanno già chiesto informazioni alla dirigenza spezzina ma c'è un'altra formazione che può inserirsi nella corsa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma può essere l'outsider da tenere in considerazione. Il club della Capitale può giocarsi come contropartita la carta Shomurodov, in prestito in Liguria nella seconda parte della scorsa stagione.