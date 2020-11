Stefano Scalera sarà presto un nuovo dirigente della Roma. L’attuale vice capo gabinetto del Ministero di Economia e Finanza (Mef) ha infatti deciso di accettare l’offerta che gli è stata presentata dal club giallorosso. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, fino a dicembre resterà regolarmente al suo posto all’interno del Mef, con l’avvento del 2021 inizierà a lavorare per la Roma. Profilo di alto livello, 54 anni, è stato scelto dal Ceo Guido Fienga, scelta avallata dal presidente Dan Friedkin. E come si nota dalla foto, Scalera è anche un grande tifoso romanista.