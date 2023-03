Una nuova festa all'Olimpico. Sono infatti 1.844 i tifosi della Real Sociedad che hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita di giovedì prossimo contro la Roma, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Con il sold out già confermato sul fronte dei tifosi giallorossi, gli spagnoli andranno a occupare la capienza restante dello stadio.