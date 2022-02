La Roma è alle prese con i dubbi sui rinnovi: tra questi, evidenzia La Gazzetta dello Sport, i più urgenti sono quelli di Henrikh Mkhitaryan e Stephan El Shaarawy, entrambi in bilico per ragioni economiche (l'armeno è in scadenza a fine stagione e guadagna 3 milioni netti, il Faraone ne prende 3,5 con contratto fino al 2023).