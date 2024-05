Roma in Champions? Il primo obiettivo è Bellanova

La Roma guarda al futuro con due certezze: la prima è Daniele De Rossi in panchina, la seconda è che la fascia destra dovrà essere rivoluzionata. In base al piazzamento finale del club giallorosso e soprattutto con la qualificazione o meno in Champions League, cambierà però anche il budget da poter investire sul mercato.Se ci sarà l'ingresso nel più importante trofeo per club allora il primo obiettivo diventerà Raul Bellanova, esterno classe 2000 del Torino. Secondo Relevo per l'exc'è già una folta concorrenza conche ha chiesto informazioni e con ilche lo ha fatto osservare.

Cairo che lo ha prelevato soltanto a inizio stagione dopo il mancato riscatto da parte dell'Inter chiede non meno diper lasciarlo partire.