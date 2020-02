La Roma non abbandona Paulo Fonseca. Nel primo, vero momento di crisi dall'arrivo dell'allenatore portoghese, la decisione della società è di compattarsi attorno a lui per andare avanti insieme senza far filtrare alcuna crepa sulla guida tecnica: la sconfitta col Bologna è stata pesante, fa seguito a quella col Sassuolo e a una serie di risultati e prestazioni non all'altezza, la Roma versione 2020 sta facendo troppa fatica per essere vera. E la tensione come nel caso di Kolarov con la tifoseria non aiuta di certo.





IL CONFRONTO - Per questo, la Roma sceglie una linea precisa: l'a.d. Guido Fienga ieri ha condotto il confronto interno con il d.s. Petrachi e con Fonseca stesso, analizzando problemi e criticità della squadra. Nessun alibi, si lavora per risolvere i problemi trasmettendo all'allenatore la volontà di andare avanti insieme ma di intervenire al più presto per evitare una caduta rovinosa dopo l'ottima prima parte di stagione. Il segnale di far parlare lo stesso Kolarov nel post-partita dell'Olimpico va in direzione compattezza, appunto; la Roma non intende distruggere il lavoro fatto dall'estate, ma mira a superare questo momento negativo mantenendo salda la fiducia in Fonseca. Aspettandosi però una svolta in tempi brevissimi, meno nervosismo e caos in campo, maggiore autorità nell'impostazione del gioco. Con Fonseca ancora saldo al timone.