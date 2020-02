Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 3-2 dai giallorossi contro il Bologna: "Devo dire che la squadra ha accusato molto la sconfitta con il Sassuolo. Oggi abbiamo fatto una partita con poca sicurezza difensiva, dopo che abbiamo preso il secondo gol la squadra ha accusato il momento. Abbiamo avuto la reazione, ma l'espulsione ha complicato le cose. È un problema di testa, sbagliamo molto".



E' IL MOMENTO DI CAMBIARE? - "Questo non è un momento facile, ma io sono il responsabile. Devo pensare qualcosa per cambiare e migliorare, questa squadra ha fatto comunque molte cose buone. Devo far credere a loro che possiamo fare meglio. Noi possiamo perdere o vincere, l'importante è giocare con coraggio e senza paura. Devo pensare a cosa fare per cambiare".



MANCATA CONVINZIONE? - "Quando la squadra non è tranquilla può succedere di tutto. Non pressiamo come dobbiamo, i gol presi sono uguali a quelli subiti con il Sassuolo. Possiamo fare meglio individualmente. Non mi piace di parlare dei singoli, io sono sempre il responsabile di tutto quello che accade. Ma i gol presi sono tutti uno contro uno, siamo in un momento in cui può succedere di tutto".



COME SPIEGA IL CALO? - "Sulla questione fisica non sono d'accordo. Quando una squadra non sta bene fisicamente non reagisce come abbiamo fatto noi".