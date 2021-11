Neanche la cura Mourinho sembra riuscire a rivitalizzare la Roma, piombata in una profonda crisi, e capace di conquistare appena 4 punti nelle ultime cinque gare. La sconfitta contro il Venezia ha ufficialmente aperto la crisi tanto che, per i betting analyst, sono ancora più remote le possibilità di qualificazione in Champions League con un piazzamento nelle prime quattro in quota a 3,50. Sembrano avere la strada spianata le due capoliste del campionato, attualmente a più undici dal quinto posto, il Napoli, proposto a 1,12 e il Milan a 1,15. Ottime possibilità anche per i campioni in carica dell’Inter, offerti a 1,25 mentre per l’ultimo spot disponibile si prospetta una lotta a due tra la Juventus, vincente al fotofinish contro la Fiorentina, e l’Atalanta, tornata a viaggiare ad alti ritmi dopo una partenza difficile. L’arrivo in Champions League di una delle due squadre vale 2 volte la posta. Si gioca invece a 3,50, stessa quota dei cugini, la Lazio di Maurizio Sarri, attuale quinta forza del campionato e reduce dal quarto successo casalingo consecutivo contro la Salernitana.