Maitland–Niles dell’Arsenal,Dopo l’arrivo di Abraham, la scorsa estate, la Roma continua a guardare alla Premier, dietro indicazione di Mourinho,come anticipato ieri da Calciomercato.com e scritto oggi su La Repubblica. Il portoghese nel punto fatto con, ha ribadito di aspettarsi investimenti provenienti dal campionato inglese, convinto che la nuova generazione di calciatori cresciuti lì, in grandi club, difficilmente possa fallire l’adattamento in altre realtà, come invece accadeva qualche anno fa. Per questo dopo quello di Maitland-Niles, al momento fermo perché risultato positivo al Covid, il nome nuovo è quello di Loftus Cheek del Chelsea. Venticinque anni, gigante (è alto 192 centimetri), forte fisicamente, il centrocampista originario della Guinea ha già lavorato cone che già la scorsa estate provò a portarlo a Trigoria in prestito, contattandolo direttamente.