La Roma è in partenza per il Portogallo. Tra pochi minuti decollerà verso Faro dove lavorerà per una settimana. Si rivede Wijnaldum e c’è Karsdorp. Il terzino proverà a ricucire il rapporto col mister in questi giorni, ma la sua cessione al momento è inevitabile. Convocato anche Belotti nonostante la lesione non sia ancora guarita, e rispetto alla tournée in Giappone sono partiti Vina, Zalewski , Cristante e Darboe. Mancano Dybala e Rui Patricio. Il primo è ancora impegnato al Mondiale mentre il secondo ha deciso di tagliarsi le ferie e raggiungerà i compagni nei prossimi giorni.