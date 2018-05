Una stagione da urlo, con 12 gol complessivi e 4 assist, in cui ha mostrato la sua faccia più bella non solo alla Serie A ma anche all'Europa. Bryan Cristante è pronto a spiccare (nuovamente) il volo, dopo quello che lo portò al Benfica dal Milan. Troppo giovane, troppo acerbo: ora il classe '95, cresciuto in rossoner,o è un altro giocatore grazie agli insegnamenti di Gian Piero Gasperini e al gioco esaltante dell'Atalanta, tanto da arrivare in Nazionale e a candidarsi come uomo mercato. E Roma e Juve si stanno dando battaglia per il 4 nerazzurro.



PIU' ROMA CHE JUVE - L'Atalanta lo ha riscattato dal Benfica per 5 milioni di euro, ora ne fa una valutazione di 30. La Roma è in vantaggio rispetto alla Juventus: si è mossa con più convinzione, scottata dall'affare Kessie lo scorso anno, e ha una carta che può fa saltare definitivamente il banco. Chi? Gregoire Defrel. L'esterno offensivo della Roma, arrivato la scorsa estate dal Sassuolo, ha fatto molta fatica in giallorosso ma è gradito a Gasperini, maestro nel rigenerare giocatori. Il nodo è che Monchi, la scorsa stagione, lo ha pagato 23 milioni di euro. Si studia la modalità in cui può entrare nell'affare.



INGAGGIO - La Roma ha raggiunto anche un accordo economico con il giocatore (così come la Juve): 5 anni di contratto a 2,5 milioni di euro a stagione. Un contratto ricco per un centrocampista ambito. Con la Roma un passo avanti rispetto alla Juventus, con la voglia di chiudere l'affare dopo aver smarrito, la scorsa estate, Kessie quando sembrava ormai cosa fatta. Giallorossi decisi a non perdere Cristante. E la Juve insegue...



