Josè Mourinho vuole un portiere esperto. Sarebbe emerso questo dai primi confronti tra lo Special One e Tiago Pinto. Un ruolo quello del portiere che ha vissuto in due anni una drammatica parabola verso il basso: si è passati da Alisson a Fuzato per Olsen, Mirante e Pau Lopez. Basta scommesse ma pure occhio alle occasioni anche perché Pau potrebbe essere costretto a restare come secondo vista la scarsa richiesta estera nei suoi confronti.



SCUDERIA MENDES - Nei giorni scorsi sono state avanzate le candidature di Romero e Sommer oltre a quella a sopresa di Buffon, ma il nome più avanti è quello di Rui Patricio ​del Wolverhampton. Il nazionale portoghese fa parte della ricca scuderia di Jorge Mendes. Colui che ha portato Mourinho a Roma. Ha 33 anni, una ricca esperienza internazionale e costa poco (8-10 milioni) vista la scadenza nel 2022. In questo modo i Friedkin potranno concedere maggiore budget per gli altri ruoli scoperti della rosa e aspettare di cedere Pau Lopez il prossimo anno per puntare poi a un portiere più giovane.