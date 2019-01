Wilmar Barrios è sempre più vicino alla Roma. La conferma è arrivata dal tecnico del Boca Juniors (“Abbiamo portato Campuzano e Marcone perché stanno lasciando Barrios e Nandez”), e ora il colombiano sembra ormai ad un passo dal trasferimento nella Capitale. Come riporta Sport Mediaset, i due club avrebbero già un accordo di massima. L’ultimo passo in avanti è stato fatto in queste ore e l’offerta dei giallorossi sarebbe così formulata: prestito oneroso di 18 mesi (fino al 30 giugno 2020) a 5 milioni di euro più diritto di riscatto che viene trasformato in obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze fissato a 16 milioni