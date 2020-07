La Roma di Fonseca sembra piano piano uscire dal tunnel come dimostrano i due successi consecutivi contro Parma e Brescia. Mercoledì sera però all’Olimpico arriva un Verona tutt’altro che disposto a fare da sparring partner. I gialloblù sono una delle grandi sorprese della stagione e proveranno il colpaccio che, in casa dei giallorossi, manca addirittura dal 1973. La Roma parte con tutti i favori del pronostico visto che il terzo successo consecutivo, dai quotisti, è dato a 1,65 contro il 4,85 dei veronesi. Attenzione all’Over 3,5, in quota a 2,35, uscito spesso nelle sfide tra Roma e Verona. In questa ottica il 3-1 in favore dei capitolini è dato a 11,25 mentre lo stesso punteggio ma per gli ospiti pagherebbe 41 volte la posta.