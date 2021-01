Grave incidente automobilistico nella notte per Morgan De Sanctis di ritorno da Villa Stuart dove si è sottoposto al tampone. L’attuale dirigente romanista, ex portiere anche di Napoli e Juve, è stato portato d’urgenza al Gemelli dove è stato operato e ora si trova in terapia intensiva a seguito di un problema serio a livello toracico e addominale che ha causato l'asportazione della milza. Intorno alla mezzanotte l’auto Hyundai su cui viaggiava si è ribaltata, inizialmente il dirigente ha scelto di recarsi alla clinica Villa Stuart per i primi controlli, poi è stato trasportato all’ospedale Gemelli per verificare la presenza di eventuali emorragie interne e tenere sotto controllo il trauma cranico. Ha riportato anche la frattura delle costole dorsali e toraciche. All’ospedale si è recato di corsa Bruno Conti, ma De Sanctis non è in pericolo di vita a quanto sembra. Ora Il decorso post operatorio prosegue regolarmente senza complicanze, Morgan è cosciente.