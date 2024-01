Roma, incontro con il Lipsia per sbloccare Angelino. Cosa manca per chiudere

ET

"Angelino? Vediamo..." Il direttore sportivo uscente della Roma, Tiago Pinto, non smette di lavorare per la società giallorossa e, fino all'ultimo giorno di questo calciomercato invernale proverà a regalare a Daniele De Rossi i rinforzi chiesti a gran voce. Fra questi c'è anche il terzino che ha giocato la prima parte della stagione al Galatasaray, lo spagnolo José Ángel Esmorís Tasende o più semplicemente Angelino. E oggi è stata giornata di incontri e di passi avanti per provare ad arrivare il prima possibile alla chiusura.





INCONTRO - Nel pomeriggio di oggi, infatti, la Roma e il Lipsia, club proprietario del cartellino, si sono incontrati per provare a trovare l'intesa per portare il terzino ex-Manchester City e PSV nella capitale. Un summit positivo perché la società giallorossa ha trovato la quadra, anche a livello economico per riuscire ad ottenre il terzino classe 1997 almeno fino a fine stagione. Le due squadre hanno infatti trovato la quadra per un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.



ORA TOCCA AL GALA - La palla ora passa dalla Roma al Galatasaray perché sì, il Lipsia è proprietario del cartellino, ma il Galatasaray deve prima liberarlo interrompendo con sei mesi di anticipo il prestito concordato a inizio anno con la società tedesca. Angelino era stato infatti prelevato in prestito con diritto di riscatto che si sarebbe trasformato in obbligo al raggiungimento della 20esima presenza stagionale. Giunto a quota 19, tuttavia Angelino è stato di fatto messo fuori rosa, non convocato da Okan Buruk già da metà dicembre. Difficile ipotizzare che il club turco si metta quindi di traverso per continuare a pagare un giocatore che non può utilizzare oppure che, altrimenti, dovrebbe già riscattare. La Roma è pronta a chiudere e, appena arriverà il via libera, ha già i documenti pronti da far firmare al Lipsia.