Il direttore sportivoha provato a sbarrare la porta ("E' molto legato alla Roma e può decidere di non andare., crede nel progetto"), mae farne un simbolo del nuovo corso. Francesco Totti lo ha eletto come l'unico in grado di raccogliere il testimone suo e di Daniele De Rossi in termini di romanità, anche perché le porte di Trigoria difficilmente si riapriranno per l'ex capitano Alessandro Florenzi, oggi a Valencia. Ma, per impedire che i club eventualmente interessati ad attivare la famosa(pagabile in due rate), il club di James Pallotta è chiamato a far sentire in maniera tangibile tutta la sua fiducia nei confronti del proprio numero 7., agente tra gli altri di Lorenzo Pellegrini,La clausola presente nel contratto con scadenza giugno 2022 si attiverà infatti dal prossimo 1° luglio e terminerà il 31, mettendo nelle mani diuno strumento straordinario per mettere le mani su uno dei giocatori più promettenti in prospettiva del nostro calcio. Un giocatore che anche nella Nazionale di Roberto Mancini è destinato a ritagliarsi uno spazio sempre più significativo in vista degli Europei, grazie a un'intelligenza tattica e ad una duttilità che lo distinguono rispetto a tanti colleghi di reparto.- Pellegrini è pronto a respingere le avances da Torino, Milano e persino quelle economicamente ancora più allettanti provenienti dalla Francia, maVoglia di giallorosso sì, ma anche alle condizioni dettate dal mercato: luglio è dietro l'angolo e il futuro di Pellegrini inizia a decidersi oggi.