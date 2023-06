Dopo il bagno d’amore vissuto al fischio finale di Roma-Spezia e la promessa ai supporter ("resto qui") è arrivato l'incontro con uno dei simboli del romanismo per Josè Mourinho. Come riporta Repubblica.it nella pancia dell'Olimpico è andato in scena il faccia a faccia tra lo Special One e Daniele De Rossi. “Mister... rimani, si?”, ha chiesto DDR. “Sì, ma vediamo” la risposta sincera dello Special One. Tra un abbraccio e tanti sorrisi. “Come vediamo?”, replica a quel punto l'ex capitano. “Tutti i tifosi sono qui per te. Se te ne vai…”. De Rossi con le mani mima il gesto dello stadio che viene giù. Una risposta che fa sorridere Mourinho. La risposta è nello stile dell'allenatore portoghese, maestro di comunicazione: “Loro sono rimasti qui quando te ne sei andato tu. Anche quando se n’è andato Totti”. “Eh... ma senza di te è difficile”, l'ultima battuta dell’ex numero 16. Ancora un sorriso.