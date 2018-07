La svolta adesso è più vicina che mai: Alessandro Florenzi è a un passo dal rinnovo con la Roma. Si è concluso poco fa l’incontro al Novotel dell’Eur di Roma tra il direttore sportivo giallorosso Monchi e Alessandro Lucci, agente del terzino classe 1991. Florenzi - in scadenza nel 2019 - è ormai prossimo a prolungare il proprio contratto. Ormai, secondo quanto riportato da Sky Sport, è solo questione di dettagli per concludere l’accordo, poi arriverà la firma nero su bianco. Florenzi si legherà alla Roma con un contratto di cinque anni, fino al 2023. Non è stata una trattativa semplice, tanto che Inter e Juventus in questa finestra di mercato avevano pensato al giocatore in caso di mancato rinnovo, ma Monchi ha insistito con Lucci e con lo stesso Florenzi per prolungare il contratto. E l'accordo ora è davvero a un passo.