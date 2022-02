In casa Roma la questione rinnovi è congelata ma gli incontri per conoscere il futuro proseguono. Proprio oggi c'è stato un primo incontro a Trigoria tra il general manager Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, per parlare proprio del futuro del centrocampista giallorosso, dato che per quanto riguarda il vicecapitano il prolungamento del contratto fino al 2026 è solo una questione di ufficialità.



SCADENZA - Cristante, che va in scadenza nel 2024, vorrebbe saperne di più anche perché attualmente è uno dei giocatori che guadagna meno in rosa: 1,5 milioni più bonus. Per ora la Roma non può dare garanzie considerata la situazione in divenire con Mourinho, ma Cristante fa parte di quei giocatori che il club giallorosso vorrebbe tenere a Trigoria. Filtra ottimismo, ma è presto per arrivare a un accordo che prevederà comunque un aumento almeno a 2,5 milioni.