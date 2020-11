Non c’è pace per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha lasciato il campo durante il primo tempo della sfida col Napoli a causa di un nuovo problema muscolare, l’ex Atalanta è stato costretto ad uscire in favore di Juan Jesus ed è l’ennesimo infortunio dopo lo stop all’adduttore che lo aveva tenuto fuori anche in Europa League. ​Durante la sfida del San Paolo col Napoli è stato costretto a uscire anche Jordan Veretout: il francese ha accusato un problema di natura muscolare e sarà valutato dallo staff medico nelle prossime ore.