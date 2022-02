Tra i protagonisti dell'inizio shock della Roma contro l'Inter c'è sicuramente Ibanez, colpevole di aver perso palla nell'azione che poi ha portato al gol dell'1-0 di Dzeko. Il contrasto con Darmian lo ha costretto al cambio. Durante l'intervallo quest'ultimo ha saggiato le possibilità di rimanere in campo salvo poi lasciare il posto a Kumbulla prima dell'inizio del secondo tempo. Sembra trattarsi di un trauma al ginocchio sinistro che sarà valutato nei prossimi giorni per valutare se è presente anche la distorsione. Quasi di sicuro sarà out col Sassuolo.