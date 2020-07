Nicolòin programma domani all'Olimpico alle 21.45. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista della Roma non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la gara a causa di un. Nello specifico un risentimento muscolare già confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto in queste ore il giocatore., oggi erano arrivate nuove dichiarazioni dell'allenatore giallorosso proprio su Zaniolo. "​Sono molto diretto e frontale io. Se una cosa non mi piace, non mi piace. Ma è normale, non c’è nessun problema con Zaniolo, è il calcio. Ho parlato con lui, va tutto bene, è un giocatore importante per noi e abbiamo piena fiducia in lui. Ne abbiamo parlato, sta bene, non c’è alcun problema con Zaniolo”, le parole di Fonseca in conferenza stampa. Poi lo stop muscolare, che costringerà Zaniolo a saltare l'Inter., rientrato in gruppo proprio a inizio luglio dopo l'intervento al crociato.