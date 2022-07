Piccolo contrattempo per la Roma di José Mourinho in occasione dell'amichevole di ieri contro la Portimonense. Il centrocampista Ebrima Darboe ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro che sarà oggetto di nuove valutazioni nelle prossime ore. Il calciatore classe 2001 dovrebbe abbandonare il ritiro in Portogallo e fare ritorno a Roma per comprendere la gravità dell'infortunio.



Un incidente di percorso che potrebbe avere anche conseguenze sul mercato, visto che il giovane gambiano potrebbe essere ceduto per giocare con maggiore continuità.