Henrikh Mkhitaryan si ferma in Europa League. L’armeno si è fatto male contro lo Shakhtar, ha accusato un problema muscolare. Ha chiesto il cambio dopo poco più di mezz’ora di gioco, al suo posto Borja Mayoral. ​Il trequartista della Roma si è infortunato calciando in porta dalla grande distanza, dopo il tiro si è accasciato a terra ed è stato visitato dallo staff medico. Ora le sue condizioni sono da valutare in vista del Parma, è in dubbio. Previsti controlli nelle prossime ore. Qualche problema anche per Mancini, ma è rimasto in campo.