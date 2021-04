Incredibile sfortuna per la Roma. Problema fisico al 5' per il centrocampista giallorosso Jordan Veretout, che si ferma dopo uno scatto ed è costretto a uscire subito, nella semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United. Anche il portiere Pau Lopez costretto al cambio, per un infortunio alla spalla, al 28'. Non è finita, al 37' deve uscire anche Leonardo Spinazzola, per un altro infortunio muscolare: Fonseca finisce i cambi dopo 37 minuti (tre slot).