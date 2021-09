Brutte notizie per Josè Mourinho e per la Roma: nel corso della sfida tra Perù e Uruguay, finita 1-1, Matias Vina è uscito dal campo al 71' per un infortunio muscolare alla coscia destra. Per valutare l'effettiva entità dell'infortunio bisognerà ovviamente attendere l'esito degli esami strumentali previsti nelle prossime ore.