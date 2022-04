Ultimi minuti di Napoli-Roma: Nicolò Zaniolo, autore di una buona prestazione macchiata da un giallo per proteste che gli costerà la squalifica per la gara con l'Inter, chiede il cambio per un problema alla caviglia: non si tratterebbe dell'area interessata dall'ultimo, grave infortunio, ma è necessario attendere gli accertamenti del caso. La Roma è poi riuscita a pervenire al pareggio nei minuti finali.



Aggiornamento: come riporta Dazn, le prime sensazioni sono quelle di una distorsione per il giocatore giallorosso.