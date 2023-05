Josè Mourinho non rischierà Dybala per la gara di oggi alle 18 all'Olimpico contro l'Inter. Il giocatore non è ancora al 100% e l'allenatore portoghese vuole preservarlo per la semifinale di Europa League in programma giovedì contro il Bayer Leverkusen; al momento sembra che Dybala andrà in panchina, per poi eventualmente entrare a gara in corso se necessario.