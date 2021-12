I giallorossi, in totale emergenza da infortuni e squalifiche, non possono permettersi di perdere altro terreno dai primi quattro posti dopo il ko di Bologna; l'Inter è lanciatissima dopo le ultime tre vittorie consecutive e vuole mettere ulteriore pressione alle squadre che la precedono in classifica.- Contro la sua ex squadra,Mancini, Smalling, Ibanez e Vina agiranno davanti a Rui Patricio, mentre Cristante è pronto a tornare in cabina di regia al fianco di Veretout dopo aver smaltito il Covid., con Carles Perez, Mkhitaryan e Zaniolo alle sue spalle.dopo i recenti problemi fisici, ma dovrà rinunciare ancora a De Vrij, per il quale sarà comunque decisivo il provino di oggi. Torna titolare Barella dopo il riposo osservato con lo Spezia, mentreal fianco di Lautaro Martinez.- La partita tra Roma e Inter sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), usando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. L’alternativa è rappresentata dal collegamento sul sito di DAZN, cliccando sulla finestra dell'evento. Infine, mediante il TIMVISION Box collegato alla tv.ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov.INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.