E' Roma-Inter il match più importante del programma domenicale della 34esima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati a dare continuità alla recente serie di 3 successi consecutivi per conservare il margine di 4 punti sul Milan in ottica quinto posto, mentre la formazione di Antonio Conte mira a mettere pressione alla Juventus, attesa domani dalla sfida con la Lazio, piazzandosi momentaneamente a -3 dalla vetta della classifica.



Fonseca si trascinerà fino all'ultimo il dubbio Smalling nella difesa a 3 (è pronto il brasiliano Ibanez) e ha perso per infortunio il grande ex Zaniolo. Il suo collega interista dovrebbe rilanciare invece dal primo minuto il recuperato Barella, mentre Lukaku, considerato l'ottimo momento di forma di Sanchez, dovrebbe partire dalla panchina.





ROMA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI



ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling (Ibanez), Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca



INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero (Gagliardini); Sanchez, Lautaro. All. Conte



Arbitro: Di Bello



Calcio di inizio: ore 21.45



DOVE VEDERLA IN TV: Sky Sport 201, 202, 251, 255